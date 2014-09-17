В Крыму Меджлису после обыска дали сутки на выселение

Таково постановление суда, которое зачитал 17 сентября главе «Фонда «Крым» Ризе Шевкиеву судебный пристав-исполнитель Межрайоного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Крым, передает Крым.Реалии.

В противном случае, оставшееся в здании имущество грозят арестовать, а внутрь никого больше не пустят, заявили приставы.

Как сказано в документах, которые вручили Шевкиеву, основанием для выселения является исполнительный лист, выданный Центральным райсудом Симферополя 15 сентября, по делу № 2-1688/14.

Читайте такжеОккупанты не позволили передать еду и воду заблокированным в Меджлисе людямВ его резолютивной части указано, что БО «Фонд «Крым» запрещено «осуществлять полномочия собственника в части пользования и распоряжения принадлежащего ему имущества, в том числе сдаче в аренду, продаже движимого и недвижимого имущества, заключение каких-либо договоров каким-либо способом в отношении данного имущества, находящегося по адресу в Симферополе: ул. Жидкова, 40/Крылова, 117; ул. 8 Марта, 34; ул. Ялтинская, 155, кв. 3; ул. Крымских партизан, 23, кв. 44; ул. Киевская, 92-а, кв. 34; ул. Желябова, 37/8, кв. 88; ул. Шмидта, 2».

В случае неисполнения приговора суда или иного судебного акта глава Фонда может быть привлечен к уголовной ответственности.

Читайте такжеОбыск в здании Меджлиса крымских татар продолжается уже 6 часов (фоторепортаж)Кроме того, по иску «прокуратуры» Крыма «в защиту интересов неопределенного круга лиц к благотворительной организации «Фонд «Крым» арестованы счета организации во «Владикомбанке». Также фонду запрещено открывать новые счета.

На вопрос издания Крым.Реалии, будет ли «Фонд «Крым», на балансе которого находится здание улице Шмидта, 2, покидать помещение, Шевкиев ответить затруднился.

«Юристы работают над этим постановлением и будут советоваться, думать, что делать. Освободить практически невозможно. А не освобождать, значит, мы даем им основания занять наше здание, оккупировать и держать в своих руках», – сказал он.

Происходящее вокруг «Фонда «Крым» и Меджлиса Риза Шевкиев связывает с низкой явкой избирателей на прошедших 14 сентября «выборах в «Госсовет» и муниципальные органы «власти».

Читайте такжеВ Крыму системно преследуют мусульман и православных Киевского патриархата«Сейчас крымскотатарский народ изобразят в роли зла, которое угрожает благополучию остального населения Крыма, создадут образ врага и будут активно нас репрессировать. Тем самым они будут в глазах избирателей, которые от них отвернулись, искать поддержку и поднимать свой рейтинг», – считает Шевкиев.

17 сентября в здание Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе пришли представители ФСБ и судебные приставы. Они зачитали судебное постановление главе благотворительной организации – «Фонд «Крым» Ризе Шевкиеву. Как предположили в Меджлисе, вероятнее всего, правоохранители готовятся опечатывать имущество.

Утром 16 сентября в Симферополе здание Меджлиса крымскотатарского народа оцепили автоматчики, и провели обыск. В МВД и Следственном комитете Крыма от комментариев отказались.

В ходе обыска были изъяты протоколы некоторых заседаний Меджлиса крымскотатарского народа, несколько религиозных книг, компьютерная техника, а также личные вещи народного депутата Украины Мустафы Джемилева.

Представители Меджлиса расценивают происходящее, как «запугивание социально активных людей, как элемент психологического воздействия».