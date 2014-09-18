Канада готова участвовать в послевоенном восстановлении Донбасса

Канада готова участвовать в послевоенном восстановлении Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил генерал-губернатора Канады Дэвид Джонстон во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Оттаве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Генерал-губернатор Канады также предложил развивать двустороннее сотрудничество в области высоких технологий, энергетики, науки.

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Порошенко в свою очередь отметил особую историческую роль Канады в становлении Украины как независимого демократического государства, а также традиционно дружественные межгосударственные отношения, которые имеют характер особого партнерства.

Порошенко поблагодарил за политическую поддержку и экономическую помощь Украине, которая в течение многих лет предоставляется канадской стороной, и отметил тесные межчеловеческие контакты, которые связывают две страны.