Геращенко рассказала о проблемах восстановления Донбасса и помощи переселенцам

Украинские власти готовятся презентовать программы по восстановлению Донбасса и помощи переселенцам с жильем на зиму.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказала уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, нардеп Ирина Геращенко.

"Боевики действительно целенаправленно уничтожают инфраструктуру, в частности мосты, дороги. Это все восстанавливается трудно. Где эти работы уже начались, где-то только инвентаризируются те объекты, которые пострадали. И собственно будет представлена программа объектов, требующих восстановления на специальной большой конференции, которую украинская власть проведет осенью для иностранных инвесторов, готовых содействовать Украине в восстановлении Донбасса", - рассказала Геращенко.

Она добавила, что Украина ждет международной помощи в этой проблеме, потому что "очень непросто найти в экономически непростом украинском бюджете средства для восстановления инфраструктуры и поддержки армии".

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При этом политик подчеркнула, что на освобожденных от боевиков территориях, в частности в Славянске, к 1 сентября были открыты все школы. Пострадавшие от обстрелов здания школ и больниц украинские власти восстанавливали вместе с волонтерами и благотворителями.

Кроме того, по словам Геращенко, очевидной остается проблема переселенцев, которых в Украине только официально зарегистрировано 234 тыс. человек. Наибольшая нагрузка по приему переселенцев на сегодня несут Киев, Харьков, Одесса и Днепропетровск.

"Эти люди имеют три ключевые проблемы: проблема с жильем, с работой и деньгами, на которые им первое время надо жить, если они не нашли работы", - отметила Геращенко, отметив, что Кабмин подготовил программу относительно того, как государство должно помочь переселенцам, в частности, в зимний период, и оказать им содействие в аренде жилья.

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"До сих пор есть люди, которые живут в палаточных городках, разбитых в Луганской и Донецкой областях неподалеку от оккупированных территорий. Они остаются там, потому что до сих пор надеются вернуться на свое старое место жительства. Но очевидно, что не так скоро может быть восстановлена их жилье. Поэтому здесь власть разработала такой проект, который будет презентован в ближайшее время вице-премьером Владимиром Гройсманом, который ведет этот проект", - подчеркнула Ирина Геращенко.

Как сообщалось ранее, на Донбассе с начала АТО физически уничтожено почти 600 предприятий. По данным председателя Государственной фискальной службы Украины Игоря Белоуса, на их восстановление уйдут десятки миллиардов долларов.