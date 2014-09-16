В Мариуполе участились полеты беспилотников

"В городе в целом спокойно. Благодаря организованному совместному патрулированию милиции и самообороны – количество правонарушений существенно уменьшилось. Главное – город перестал паниковать. Однако участились случаи пролета БПЛА, над порядками украинской армии и портом. Идет интенсивная разведка. Так что спокойно готовимся", – цитирует пресс-офицера "Сегодня".

Ранее сообщалось, что на блокпостах на въезде в Мариуполь, солдаты укрепляют позиции.Численность личного состава и количество техники, задействованных в обороне города, военные держат в секрете. Трасса Новоазовск-Мариуполь находится под контролем украинской армии. Но в самом Новоазовске, согласно разведданным, боевики наращивают свое присутствие.

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В случае атаки террористов на Мариуполь – ее отразят бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и как минимум 3 добровольческих батальонов. К ним готовы присоединиться еще пять тысяч жителей города. Сейчас горожане помогают солдатам рыть окопы и организовывают партизанское движение.