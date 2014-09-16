В ВР появились законопроекты об отмене особого статуса Донбасса и амнистии боевиков

Авторами соответствующих законопроектов стали шесть депутатов: Юрий Одарченко (”Батькивщина”), Иван Кириленко (заместитель председателя фракции ”Батькивщины”), Роман Илык (”Батькивщина”), Александр Абдуллин (”Батькивщина”), Анатолий Гриценко (внефракционный), и Олег Канивец (внефракционный). Законопроекты были переданы на рассмотрение руководству, сообщает ТСН.иа.

На данный момент на сайте Рады отсутствуют тексты законопроектов и сопроводительные документы. Однако председатель фракции ”Батькивщина” Сергей Соболев рассказал, что его политсила выступает против законов Порошенко и требует отменить их за нарушения процедуры голосования.

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Как известно, на закрытой части заседания спецстатус для части Донбасса Рада приняла с ”мертвым” табло, т.е. на информационном табло в сессионном зале не высветились результаты голосования по фракциям и группам. Вместо этого на табло лишь высветилась количество тех депутатов, кто проголосовал ”за”.

В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам регламента Владимир Макеенко заявил, что во время тайного голосования нарушений не было. ”Дело в том, что о табло в регламенте ни слова, что оно включено или исключено. Но если кто-то обратится из депутатов письменно, то будем рассматривать”, - отметил Макеенко.