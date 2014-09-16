Украинские войска отразили нападения на направлениях Кировское, Ждановка, Верхняя Крынка

13:07, 16 сентября 2014
Политика
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Украинские военные отразили нападение боевиков на направлениях Кировское, Ждановка, Верхняя Крынка, враг понес потери.

Українські солдати відбили атаки бойовиків / “Голос України”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, террористы нанесли удары на направлениях Кировское, Ждановка, Верхняя Крынка. «Все атаки были отбиты, враг понес потери», - отметил Лысенко.

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