Украинские войска отразили нападения на направлениях Кировское, Ждановка, Верхняя Крынка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, террористы нанесли удары на направлениях Кировское, Ждановка, Верхняя Крынка. «Все атаки были отбиты, враг понес потери», - отметил Лысенко.

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