Украинские войска отразили нападения на направлениях Кировское, Ждановка, Верхняя Крынка
13:07, 16 сентября 2014Политика
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Украинские военные отразили нападение боевиков на направлениях Кировское, Ждановка, Верхняя Крынка, враг понес потери.
Украинские солдаты отбили атаки боевиков / “Голос Украины”
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, террористы нанесли удары на направлениях Кировское, Ждановка, Верхняя Крынка. «Все атаки были отбиты, враг понес потери», - отметил Лысенко.
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