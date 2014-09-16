Путин и Меркель обсудили ситуацию в Украине

По сообщению пресс-секретаря правительства Германии, Меркель сказала Путину, что отвод российских войск с территории Украины и укрепление границ являются ключевыми в решении конфликта на Донбассе, передает Радио Свобода.

Ангела Меркель приветствовала компромисс в вопросах торговли, достигнутый между Украиной, Россией и ЕС в пятницу. Она призвала продолжить переговоры, включая решение газового спора между Киевом и Москвой.

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По сообщению же Кремля, «лидеры дали положительную оценку достигнутым на министерской встрече Россия-ЕС-Украина в Брюсселе 12 сентября договоренностям по отсрочке имплементации Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной до 1 января 2016 года».

Также, как сообщает российская сторона, Владимир Путин и Ангела Меркель подчеркнули «необходимость дальнейшей совместной работы по уточнению практических деталей упомянутых договоренностей».