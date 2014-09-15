Правительство не намерено принимать решение об отсрочке имплементации Соглашения с ЕС
Кабинет министров Украины не намерен принимать решения об отсрочке имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.
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”Сегодня Медведев заявил, что они желают, чтобы украинский парламент принял какое-то особое решение по отсрочке исполнения Соглашения. Я хотел бы официально заявить позицию правительства Украины - никто никаких решений о том, что будет отсрочена имплементация Соглашения, принимать не будет, и никаких дискуссий по этому поводу нет””, - сказал он.
Премьер также выразил убеждение, что изменение порядка выполнения Соглашения об ассоциации не остановит агрессию со стороны России.
”Изменение порядка выполнения Соглашения ни в коем случае не остановит российскую агрессию”, - сказал он.