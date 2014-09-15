Порошенко анонсировал начало имплементации СА с ЕС завтра, после 13:00

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на совещании с руководителями депутатских фракции и групп Верховной Рады, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, президент подчеркнул то, что процедура ратификации начнется синхронно: как планируется, в Верховной Раде – в 13.00 по киевскому времени, в Европейском парламенте – в 11.00 по европейскому времени.

Он отметил, что Европарламент провел подготовку к ратификации по специальной сокращенной процедуре. «Те вещи, которые требовали трех-четырех месяцев кропотливой работе по подготовке ратификации в Европарламенте, были проделаны за очень короткий срок - мы уложились в две недели», - сообщил Порошенко.

Президент подчеркнул то, что Соглашение об ассоциации ратифицируется в полном объеме. "Ни одна точка, ни одна запятая, ни одно слово от согласованного, парафированного и подписанного мной 27 июня Соглашения не меняются. И имплементация Соглашения начинается с первой же минуты", - заявил глава государства.

Читайте такжеУкраина и Европарламент синхронно ратифицируют СА 16 сентябряПо словам Порошенко, имплементация Соглашения - это и верховенство права, и свобода слова, и решительные антикоррупционные шаги и реформы, и значительная часть, которая содержится в отдельном соглашении о безвизовом режиме, и вопрос инвестиционного климата, и вопрос защиты прав личности, прав собственности. «Я думаю, что де-факто - это программа реформ в нашей стране. Имплементация будет осуществляться с первой минуты», - заявил президент.

Читайте такжеОтсрочка свободной торговли c Украиной никак не влияет на ассоциацию в целом - ЕврокомиссияПри этом Президент отметил: «Благодаря блестящим усилиям украинских дипломатов, нам удалось добиться права, а не обязанности для Украины защитить свой рынок путем соответствующих ставок пошлины на товары, которые мы импортируем, защитить национального производителя, национальный бюджет, курс, чтобы не было оттока валюты из страны в условиях войны. И подчеркиваю, что это право находится полностью в руках Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.