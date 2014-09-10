Меркель выступила в поддержку новых санкций против России

Об этом она заявила в среду во время выступления перед немецким парламентом, сообщает Украинская Правда со ссылкой на Associated Press.

"Мы поддерживаем публикацию санкций и я надеюсь, что решение будет вскоре принято. Санкции не вступят в силу, пока не будут опубликованы", - сказала она.

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По словам канцлера, ситуация в Украине улучшилась, однако ясности относительно выполнения условий мирного плана нет.

Как сообщал УНИАН, в понедельник ЕС принял новый пакет санкций против России, направленный, в основном, на энергетический сектор, но отложил их официальную публикацию на неопределенный срок.