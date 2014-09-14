Штаб АТО зафиксировал обстрелы позиций силовиков неподалеку Попасной и аэродрома Донецк

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

"Зафиксированы обстрелы позиций наших войск близ населенного пункта Попасная и аэродрома Донецк", - говорится в сообщении.Читайте такжеВопреки перемирию боевики пошли на штурм донецкого аэродрома и прорыв из Пантелеймоновки

Напомним, министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил 13 сентября о подтверждении информации о попытке захвата российскими войсками аэропорта в Донецке.