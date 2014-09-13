Боевики из «Градов» обстреляли три населенных пункта Донетчины

Пророссийские террористы на востоке Украины продолжают нарушать перемирие, боевики ведут интенсивный обстрел населенных пунктов на Донбассе из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Об этом сообщает пресс-центр АТО в социальной сети Facebook.

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«Террористы, невзирая на режим прекращения огня, в который раз осуществляют обстрел мирных населенных пунктов. Так, на данное время со стороны Донецка и населенного пункта Зуевка боевики ведут интенсивный обстрел из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» населенных пунктов Ждановка, Верхнетроицкое и Криничное», - говорится в сообщении.