Боевики из «Градов» обстреляли три населенных пункта Донетчины
13:14, 13 сентября 2014Политика
1
Боевики ведут интенсивный обстрел из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» населенных пунктов Ждановка, Верхнетроицкое и Криничное.
Боевики ведут интенсивный обстрел населенных пунктов / Фото Министерства обороны РФ
Пророссийские террористы на востоке Украины продолжают нарушать перемирие, боевики ведут интенсивный обстрел населенных пунктов на Донбассе из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».
Об этом сообщает пресс-центр АТО в социальной сети Facebook.
Читайте такжеТеррористы продолжают обстрелы позиций и блокпостов сил АТО
«Террористы, невзирая на режим прекращения огня, в который раз осуществляют обстрел мирных населенных пунктов. Так, на данное время со стороны Донецка и населенного пункта Зуевка боевики ведут интенсивный обстрел из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» населенных пунктов Ждановка, Верхнетроицкое и Криничное», - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter