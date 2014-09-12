СМИ сообщают о штурме донецкого аэропорта
22:03, 12 сентября 2014Политика
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Боевики начали штурм донецкого аэропорта.
В Донецке штурмуют аэропорт / 62.ua
Об этом сообщает издание 062 со ссылкой на местных жителей и пользователей соцсетей.
«Со стороны аэропорта в сторону Ж/Д тянется огромнейший слой дыма», - пишут дончане в социальных сетях.
Обстрел аэропорта, по словам жителей, ведется из «Градов» со стороны Путиловки, Яковлевки, Питьевых ставков и с шахты Кирова.
Читайте такжеВ Донецке продолжаются бои за аэропорт, несмотря на перемириеКроме того, они сообщают, что жители начали прятаться в подвалы.
«Бахает в районе аэропорта и дым со стороны ЖД, люди собираются в подвалы. Смотрю, сегодня Донецк услышит весь арсенал стрелкового перемирия», - делятся впечатлениями жители города.
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