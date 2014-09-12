СМИ сообщают о штурме донецкого аэропорта

Об этом сообщает издание 062 со ссылкой на местных жителей и пользователей соцсетей.

«Со стороны аэропорта в сторону Ж/Д тянется огромнейший слой дыма», - пишут дончане в социальных сетях.

Обстрел аэропорта, по словам жителей, ведется из «Градов» со стороны Путиловки, Яковлевки, Питьевых ставков и с шахты Кирова.

Читайте такжеВ Донецке продолжаются бои за аэропорт, несмотря на перемириеКроме того, они сообщают, что жители начали прятаться в подвалы.

«Бахает в районе аэропорта и дым со стороны ЖД, люди собираются в подвалы. Смотрю, сегодня Донецк услышит весь арсенал стрелкового перемирия», - делятся впечатлениями жители города.