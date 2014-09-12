В Украину едет комиссия, которая проверит выполнение обязательств по введению безвизового режима
16:58, 12 сентября 2014Политика
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Президент подчеркивает, что первую очередь плана действий относительно безвизового режима Украина выполнила.
Порошенко рассказал, что 15 сентября в Украину прибудут "гости" / Фото УНИАН
В понедельник, 15 сентября, в Украину прибудет миссия по проверке обязательств по введению безвизового режима.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время совместного с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу брифинге в Киеве.
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«Уже в понедельник приезжает к нам миссия, которая проверяет выполнение обязательств Украины по введению безвизового режима», - сказал Порошенко.
По словам президента, первую очередь плана действий по безвизовому режиму Украина выполнила «и сейчас мы приступили к выполнению второй очереди, что является чрезвычайно важным».
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