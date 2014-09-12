В Украину едет комиссия, которая проверит выполнение обязательств по введению безвизового режима

В понедельник, 15 сентября, в Украину прибудет миссия по проверке обязательств по введению безвизового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время совместного с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу брифинге в Киеве.

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«Уже в понедельник приезжает к нам миссия, которая проверяет выполнение обязательств Украины по введению безвизового режима», - сказал Порошенко.

По словам президента, первую очередь плана действий по безвизовому режиму Украина выполнила «и сейчас мы приступили к выполнению второй очереди, что является чрезвычайно важным».