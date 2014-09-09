"Маленькие объекты", уничтожившие Боинг-777, попали в самолет снизу - комиссия

Об этом говорится в предварительном отчете голландской комиссии по безопасности полетов относительно причин катастрофы.

Эксперты также отметили, что пилоты самолета были хорошо подготовленными, а сама машина была в хорошем состоянии, о чем свидетельствуют соответствующая документация. Последняя проверка была проведена в апреле 2014 года.

Согласно документу, в котором есть фотографии обломков самолета с места катастрофы, маленькие объекты, которые привели к его уничтожению, попали в машину снизу.

Читайте такжеПеред падением Боинга разведывательные самолеты зафиксировали "неизвестный" сигнал - правительство ГерманииЭксперты отметили, что то, что самолет рассыпался в воздухе, подтверждает и огромная площадь, на которой рассыпались его обломки: 10 на 5 километров.

В рапорте также упоминается, что в зоне катастрофы Малайзийского Боинга находились еще три коммерческих самолета, один из которых - ближайший - всего в 30 километрах от него.

Окончательный отчет эксперты обещают опубликовать в течение года со дня катастрофы.