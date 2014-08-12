УДАР не поддержит законопроект о бюджетной децентрализации - нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат от УДАРа Павел Розенко в комментарии журналистам.

“Большинство документов, которые сейчас вносятся от имени правительства, имеют откровенно яркий пиар-характер. В том числе это касается и законопроекта о санкциях и, к сожалению, о бюджетной так называемой децентрализации, которая в действительности еще больше централизует средства”, - сказал депутат.

Относительно законопроекта о санкциях Розенко сказал, что санкции должны быть применены против конкретного субъекта — Российской Федерации. “К сожалению, в законопроекте есть санкции, которые бьют, в первую очередь, по украинцам, по украинскому бизнесу”, - сказал депутат.

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По его словам, УДАР готов сегодня включить этот вопрос в повестку дня, обсудить, возможно принять за основу, но с дальнейшей серьезной доработкой с тем, чтобы это не стало “кнутом для украинского бизнеса”.