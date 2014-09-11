В Мариуполе все техногенно опасные объекты находятся под усиленной охраной



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отметили, что сегодня, 11 сентября, в ходе заседания Штаба территориальной обороны Мариуполя городской голова Юрий Хотлубей – руководитель Штаба заслушал доклады руководителей силовых ведомств по выполнению поставленных ранее задач.

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Так, глава УВД доложил о выполнении поручения по охране города, о том, что патрулирование проходит как силами милиции города, так и силами дружинников. В ночное время патрули усиливаются. Под усиленной охраной в Мариуполе находятся все объекты, представляющие техногенную опасность и объекты, задействованные в обеспечении жизнедеятельности города, заверили правоохранители.

Руководитель городского управления ГСЧС доложил о продолжении работ по выявлению новых мест укрытия для мирных жителей. И отметил, что в содействии с инженерами Штаба АТО сейчас отрабатываются возможности сооружения и поиска мест, пригодных для укрытия.

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Также в горсовете сообщили, что 13 сентября, в 10.00, в помещении Ильичевской районной администрации состоится занятие по вопросам гражданской защиты с населением района, в котором могут принять участие все желающие жители Мариуполя.