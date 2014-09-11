Депутаты горсовета Мариуполя будут патрулировать улицы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

10 сентября под руководством городского головы Юрия Хотлубея прошло заседание штаба территориальной обороны Мариуполя, где и было принято данное решение. В работе заседания приняли участие руководители города и области, штаба АТО в Мариуполе, областного и городского военкоматов, милиции, прокуратуры, СБУ, представители предприятий, отвечающих за мобилизационно-оборонную работу, главы райадминистраций, руководители управлений городского совета.

Военком города доложил о ходе мобилизационной работы, а начальник Управления ГСЧС в Мариуполе - о проведении работ по обезвреживанию боеприпасов, которые не разорвались, попав на территорию города в результате обстрела.

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