В Мариуполе обстановка стабильная, все убежища находятся в полной готовности

В Мариуполе Донецкой области сохраняется стабильная обстановка, в полной готовности находятся все убежища и объекты для укрытия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

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Согласно сообщению, сегодня в 08.30 городской голова Юрий Хотлубей провел рабочее совещание со своими заместителями, председателями районных администраций и поселковыми головами, руководителями коммунальных предприятий, на котором были поставлены задачи по жизнеобеспечению города.

На совещании было отмечено, что все коммунальные предприятия города в настоящее время работают в штатном режиме, проводятся плановые мероприятия по подготовке к отопительному сезону. В полной готовности находятся все убежища и объекты для укрытия. Оперативно оказывается вся необходимая помощь военным, и начата раздача продовольственных наборов вынужденным переселенцам, говорится в сообщении.

Также в штатном режиме с круглосуточным дежурством работают лечебные учреждения города и станция скорой медицинской помощи, имеется весь необходимый запас медикаментов.

В соответствии с установленными сроками в учебно-воспитательных учреждениях Мариуполя закончена подготовка к началу учебного года.

Кроме того, сотрудниками милиции круглосуточно осуществляется усиленное патрулирование улиц города.

В то же время городской совет порекомендовал жителям города по соображениям личной безопасности воздержаться от перемещений в направлении потенциально небезопасных районов, заключено в сообщении.

Как сообщалось, сегодня утром колонна бронетехники из России прорвалась на территорию Украины.

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По данным командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко, до 50 единиц бронетехники из России незаконно пересекли украинскую границу в районе Новоазовска Донецкой области, при этом большая часть этой техники направилась в район Мариуполя.

В то же время пресс-центр штаба АТО сообщил, что украинским пограничникам удалось остановить дальнейшее продвижение в Украину этой техники.

Также сообщается, что подразделения Государственной пограничной службы перекрыли основные направления движения российской техники и продолжают вести бой в направлении Новоазовск-Мариуполь.