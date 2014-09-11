Die Welt: Запад должен помочь украинской армии

В своей статье «Запад должен помочь украинской армии», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Рихард Херцингер пишет, что Президент Украины Петр Порошенко находится в зыбком положении. Перемирие на переговорах с Владимиром Путиным ему пришлось заключать с позиции слабой стороны. Поскольку украинская армия сейчас безнадежно уступает оснащенным с помощью России сепаратистам.

Теоретически мирные предложения Порошенка звучат хорошо: объятый боями Донбасс получает значительные права автономии, но остается в составе украинского государственного объединения и в рамках его демократического порядка.

Но свободные выборы, которых хочет Порошенко для региона, в сложившихся отношениях с властью вряд ли можно себе представить. Москва и ее наместники не примут никакого решения, которое противоречило бы их намерениям. Многим травмированным войной жителям Донбасса все равно, кто ими управляет, лишь бы вернулся мир.

Украинцы станут националистами от разочарования

Поэтому, Путин может себе позволить некоторое время поиграть в миротворца. Также это поможет ему еще больше смягчить и без того вялые западные санкции. При необходимости он снова может натянуть поводья и преподать непослушному соседнему государству насильственные уроки.

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Между тем, среди украинцев растет разочарование от того, что ЕС оставил их в беде. Это может отвернуть их от Европы и подтолкнуть к национализму – тогда они приблизятся к тому состоянию, в котором их постоянно представляла кремлевская пропаганда. Европа не справляется, если надеется на добрую волю агрессора, вместо того, чтобы способствовать украинской демократии в создании эффективных сил обороны.

При этом стабильная украинская армия необходима, наконец, и для того, чтобы покончить с быстрым распространением объединений добровольцев, в которые проникают экстремисты. Как сейчас стало известно, планы по дестабилизации и расколу Украины лежали у Путина в ящике стола уже с начала 2013 года. ЕС и США закрыли на это глаза. Теперь они должны у них, наконец, открыться.