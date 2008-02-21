Ющенко будет просить Алексия II официально снять анафему с Ивана Мазепы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет просить патриарха АЛЕКСИЯ II официально снять анафему с гетмана Ивана Мазепы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Юрий БОГУЦКИЙ журналистам после начала встречи В.ЮЩЕНКО с АЛЕКСИЕМ II.

По словам Ю.БОГУЦКОГО, де-факто анафема с Мазепы снята, поскольку, начиная с 1918 года, во время служений имя Мазепы не упоминается среди фамилий, которые подданы анафеме. В то же время, официальных свидетельств об этом факте нет, потому В.ЮЩЕНКО попросит предоставить соответствующие документы украинской стороне.

Как известно, во время последнего визита В.ЮЩЕНКО в Москву была достигнута договоренность с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ относительно совместного празднования 300-летия Полтавской битвы.

Справка УНИАН. Ежегодно в воскресенье Торжества Православия в церквях торжественно провозглашают вечную память поборникам чистоты веры и проклинают еретиков, отлученных от Церкви. Среди последних (хотя его имя и не называется) все еще остается Иван Мазепа. Наложенная в ноябре 1708 года по приказу Петра І, анафема продолжает формально тяготеть над гетманом, хоть на протяжении трех веков так и не было приведено более-менее серьезных аргументов в пользу того, что Мазепа должен считаться вероотступником.

Как отметил 26 октября в 2007 г. в прямом эфире программы «Свобода с Савиком Шустером» на телеканале «Интер» ректор Киевской православной богословской академии архиепископ Переяслав-Хмельницький ДИМИТРИЙ, анафема с Мазепы давно снята. В подтверждение своих слов он показал книгу воспоминаний митрополита Антония (Храповицкого). В книге, в частности, содержится рассказ о том, что к владыке Антонию, как тогдашнему митрополиту Киевскому, в 1918 г. обратился глава Украинского государства гетман Павел Скоропадский с просьбой хлопотать перед Патриархом Московским и всея Руси Тихоном (Белавиным) об отмене анафемы гетману Ивану Мазепе. Он получил от Предстоятеля РПЦ ответ, что на основании решений Поместного Собора, который осудил практику наложения церковных наказаний за политическую вину, анафема на гетмана Ивана Мазепу отменяется.

Гетман был меценатом церкви, в частности, за счет И.Мазепы была восстановлена Киево-Печерская лавра, обнесена каменной стеной и построены двое ворот с церквами над ними. За средства И.Мазепы был обновлен Софийский собор и построена Софийская колокольня.