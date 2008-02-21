Шандра своими глазами увидел, что делается в Солотвино

В Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций заявляют о необходимости срочных мер реагирования на карстовые процессы, происходящие в Солотвинских рудниках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава МЧС Владимир ШАНДРА сегодня в интервью журналистам в городе Тячев после завершению выездного заседания комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

«Мы считаем, что сейчас ситуация под контролем, но надо срочно разработать все мероприятия по процессам, происходящим под землей», - сказал министр.

При этом он заметил, что МЧС «очень сильно обеспокоило» решение Министерства аграрной политики относительно консервирования Солотвинских рудников.

По убеждению В.ШАНДРЫ, «консервирование должно происходить так, чтобы прекратились карстовые явления. чтобы в дальнейшем не происходил разрушительный процесс».

В контексте сказанного В.ШАНДРА выразил убеждение, что для принятия окончательного решения о дальнейшей судьбе Солотвинских рудников научные работники должны дать ответ, откуда берется вода в руднике, и какие явления в связи с этим там происходят.

Кроме того, В.ШАНДРА убежден, что «необходим ответ, как должно происходить консервирование: это может быть мокрое, это может быть сухое консервирование, это может быть более затратный, менее затратный способ».

«А поэтому мы будем настаивать на том, чтобы это было (консервирование) абсолютно безопасное для жителей поселка, в котором проживает 8 тысяч жителей», - подчеркнул министр.

Продолжая тему, он проинформировал, что МЧС будет ставить задачу перед украинскими научными работниками, «чтобы до июня были выводы по данному вопросу, в том числе разработаны проекты консервирования. До тех пор рудник будет работать».

В.ШАНДРА заверил, что «мы все сделаем, чтобы аварийной ситуации и чрезвычайной ситуации в городе Солотвине не было».

По данным пресс-службы МЧС, гидрологическая ситуация на Солотвинском солеруднике осложнилась в связи с наводнениями 1998-2001 года, что привело к значительному притоку поверхностных и подземных вод, затоплению участковых выработок и т. п.

Тенденции на улучшение ситуации на солеруднику нет. Процесс активизации карстовых процессов интенсивно продолжается. Так, карстовая пропасть в районе урочища Черный Мочар с 1 января 2007 года по настоящее время увеличилась почти в 10 раз.

Прогрессирующее развитие фиксируется и по другим карстовым пропастям. Последний случай – проседание почвы произошло 1 февраля этого года, вследствие чего образовалась пропасть диаметром 30 м и глубиной 23 м, что повлекло за собой повреждение железнодорожного пути предприятия.

По информации пресс-службы, из-за неконтролированного образования провалов земной поверхности в Солотвине сложилась ситуация, которая угрожает существованию не только солерудника, но и самому населенному пункту, расположенному в пределах месторождения.