В ответ на вопрос об Украине Путин попросил ведущую продать ему ожерелье за рубль

После того, как ведущая интернет-конференции Бриджит Кендалл спросила президента России, возможна ли ситуация, в которой Россия отключит газ Западной Европе, Путин спросил, сколько стоит ее ожерелье. Выслушав ее ответ, он предложил ей продать ожерелье если не за пять копеек, то за рубль.

Ведущая согласилась продать ожерелье ему как президенту, но отказалась - как случайному человеку. Тогда Путин заявил, что Россия тоже не согласна отдавать газ за бесценок своим соседям, к которым она относится на равных. Президент подчеркнул, что Россия долгое время отдавала газ соседям по бросовым ценам.

Он уточнил, что президент Украины Виктор Ющенко и его правительство сделали многое для урегулирования газовых отношений двух стран. По словам Путина, заслуга украинских властей заключается в том, что они разделили вопросы поставок газа из России на Украину и транзита российского газа через территорию республики в Европу.

Лента.ru