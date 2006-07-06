Порошенко снял свою кандидатуру и призвал Мороза сделать то же самое

Член фракции “Наша Украина” Петр ПОРОШЕНКО снял свою кандидатуру на должность председателя Верховной Рады и призвал лидера СПУ Александра МОРОЗА сделать то же самое.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента П.ПОРОШЕНКО призвал А.МОРОЗА повторить его шаг, а затем провести рейтинговое голосование в пределах коалиции за кандидатуры на должность председателя ВР.

По словам П.ПОРОШЕНКО, сегодня происходит «первое испытание» для Коалиции демократических сил. Он отметил, что ни один из 239 народных депутатов, которые подписались под коалиционным соглашением, не отозвал своей подписи.

Как сообщал УНИАН, члены фракции СПУ Иван БОКИЙ и Александр БАРАНОВСКИЙ приняли решение рекомендовать на должность председателя ВР кандидатуру А.МОРОЗА.