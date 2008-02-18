Партия регионов заявляет, что в СБУ есть тайная тюрьма

Партия регионов требует изменений в руководстве Службы безопасности Украины в связи с "неправомерностью удержания граждан Украины" в следственном изоляторе СБУ.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Партии регионов.

"После грубого задержания сотрудниками спецслужбы бывшего министра Николая РУДЬКОВСКОГО всему миру неожиданно стало известно, что в структуре Службы безопасности Украины функционирует тайная тюрьма, где негласно и противоправно удерживаются граждане Украины. Эта тюрьма действует вне правового поля и является недосягаемой для общественного контроля", - подчеркивается в заявлении.

Как отмечают в Партии регионов, "еще в 2003 году после изменений, внесенных Верховной Радой Украины в Закон «О Службе безопасности Украины», руководство Украины известило международные демократические круги о ликвидации следственных изоляторов СБУ как рудиментов тоталитарного режима". В действительности, по словам авторов заявления, "СБУ не собиралась уничтожать репрессивные учреждения, и тем самым бросила вызов мировому и украинскому сообществу".

О неправомерности удержания граждан Украины в следственном изоляторе СБУ заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, напоминают "регионалы".

Выяснилось также, отмечают в Партии регионов, что в следственном изоляторе СБУ на данный момент тайно от общественности содержатся двое подсудимых по делу Георгия Гонгадзе.

Между тем в Партии регионов обращают внимание, что "на днях Служба безопасности Украины заявила о своем „праве иметь специально определенные места для временного содержания” подозреваемых лиц, ссылаясь на Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 27 декабря 2005 года «Вопросы Службы безопасности Украины».

Тем самым, по мнению "регионалов", Служба безопасности Украины "не только пренебрегает законами Украины и правами граждан, но и вводит их в заблуждение. Затем СБУ заявляет, что, по закону, не имеет следственных изоляторов, а имеет лишь „специально определенное место для временного содержания”, которое „функционирует лишь в Киеве как структурное подразделение отдела обеспечения досудебного следствия СБУ”.

Судя по ее заявлениям, отмечают в Партии регионов, "выходит, что СБУ на здании своего СИЗО лишь сменила вывеску, переименовав запрещенную законом тюрьму в тайное от общественности „специальное место”.

В связи с этим Партия регионов заявляет решительный протест против нарушения СБУ прав граждан, законов и международных обязательств Украины и требует изменений в руководстве СБУ.

Партия регионов намерена поставить в Верховной Раде Украины также и "вопрос о проверке информации относительно существования подобных тайных, как СБУ их называет, своих „структурных подразделений” в других регионах Украины".

Как сообщал УНИАН, СБУ заявила, что имеет право иметь специально определенные места для временного содержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, в соответствии с требованиями законов Украины "О Службе безопасности Украины", "О контрразведывательной деятельности", “О предварительном заключении”, “Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью”, Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данным пресс-центра СБУ, на данное время такое специально определенное место для временного содержания функционирует лишь в Киеве как структурное подразделение Отдела обеспечения досудебного следствия СБУ, что предусмотрено Указом Президента Украины от 27 декабря 2005 года "Вопросы Службы безопасности Украины".

Аналогичные места для временного содержания лиц существуют также в других правоохранительных органах, в частности, Министерстве внутренних дел Украины, Государственной пограничной службе Украины.

На текущий момент в указанном специально отведенном месте временного содержания, по соответствующим процессуальным решениям Генеральной прокуратуры Украины и Апелляционного суда г. Киева, содержатся лишь два лица, а именно: обвиняемые по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Также СБУ опровергла заявление Н.КАРПАЧЕВОЙ о содержании Н.РУДЬКОВСКОГО в следственном изоляторе СБУ.