Адвокаты Рудьковского обиделись на СБУ - они хотели иметь дело с милицией?

Защита экс-министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО сегодня подаст в Шевченковский районный суд г. Киева гражданский иск к Службе безопасности Украины о защите чести и достоинства и опровержении недостоверной информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, в частности, защита будет требовать опровержения недостоверной информации о том, что «задержание Н.РУДЬКОВСКОГО спецподразделением СБУ состоялось по постановлению суда, постановлению следователя и на основании норм Уголовно-процессуального кодекса Украины, где якобы и суд, и следователь обязали СБУ осуществить привод обвиняемого».

Адвокаты отмечают, что данная информация, которая распространялась представителем СБУ, не соответствует действительности, а по своей сути - и действующему законодательству Украины, поскольку ст.136 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что привод обвиняемого осуществляется органами внутренних дел по мотивированному постановлению следователя. В постановлении суда ни одним пунктом, ни одним словом не упомянута СБУ, а постановления следователя по этим основаниям в материалах уголовного дела нет, отмечается в сообщении.

Как напомнили в СПУ, адвокаты Н.РУДЬКОВСКОГО еще на минувшей неделе направили генеральному прокурору заявление о преступлении, совершенном служебными лицами СБУ, с требованием провести служебное расследование в связи с нарушением законодательства Украины. Несмотря на это, указывается в сообщении, «Служба безопасности продолжает распространять неправдивые сведения относительно законности задержания Николая РУДЬКОВСКОГО ее сотрудниками».