Ющенко зовут в Ливию
Каддафи передал приглашение через Балогу
|Виктор БАЛОГА
Встреча В.БАЛОГИ с лидером Ливии состоялась в рамках рабочего визита главы Секретариата Президента Украины в Великую Социалистическую Народную Ливийскую Арабскую Джамахирию.
М.КАДДАФИ принял приглашение и, в свою очередь, предложил В.ЮЩЕНКО осуществить официальный визит в Ливию, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.
Кроме того, в ходе встречи, в которой также принял участие руководитель офиса М.КАДДАФИ Салех БАШИР, собеседники обсудили весь спектр украинско-ливийских вопросов и выразили обоюдную заинтересованность стран в усилении экономического сотрудничества.
В частности, речь шла о совместных проектах в нефтедобывающей, авиационной, сельскохозяйственной отраслях.
Стороны договорились создать рабочую группу, которая будет заниматься реализацией конкретных инвестиционных проектов в этих сферах двустороннего сотрудничества.
Кроме того, уже в ближайшее время в Киеве будет открыто представительство Ливийско-африканского инвестиционного фонда.