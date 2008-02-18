Ющенко зовут в Ливию

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА передал лидеру Ливийской революции Муамару КАДДАФИ письмо от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с приглашением посетить Украину.

Встреча В.БАЛОГИ с лидером Ливии состоялась в рамках рабочего визита главы Секретариата Президента Украины в Великую Социалистическую Народную Ливийскую Арабскую Джамахирию.

М.КАДДАФИ принял приглашение и, в свою очередь, предложил В.ЮЩЕНКО осуществить официальный визит в Ливию, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

Кроме того, в ходе встречи, в которой также принял участие руководитель офиса М.КАДДАФИ Салех БАШИР, собеседники обсудили весь спектр украинско-ливийских вопросов и выразили обоюдную заинтересованность стран в усилении экономического сотрудничества.

В частности, речь шла о совместных проектах в нефтедобывающей, авиационной, сельскохозяйственной отраслях.

Стороны договорились создать рабочую группу, которая будет заниматься реализацией конкретных инвестиционных проектов в этих сферах двустороннего сотрудничества.

Кроме того, уже в ближайшее время в Киеве будет открыто представительство Ливийско-африканского инвестиционного фонда.