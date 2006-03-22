Регионалам запрещено ”вступать в отношения” с членами прочих партий

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его политическая сила выступает против вступления Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Харькове.

“Украинское законодательство не предусматривает вступления в НАТО, и мы категорически против этого”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ и добавил, что “Украине это ни экономически, ни политически не выгодно”.

Кроме того, отметил он, против вступления в Североатлантический альянс выступают и 80% украинцев. В то же время В.ЯНУКОВИЧ не отверг возможного сотрудничества Украины с НАТО.

“НАТО является военной организацией, имеющей серьезное влияние на европейском континенте”, а поэтому, сказал он, “мы будем сотрудничать с НАТО для того, что Украина имела стабильную систему безопасности”.

Говоря об отношениях с Евросоюзом, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Партия регионов будет стремиться поддерживать “стабильные отношения и не будет устраивать интриги с Россией”, от которых, по его словам, страдает сама Украина. Вместо этого В.ЯНУКОВИЧ считает необходимым теснее сотрудничать со странами бывшего Советского Союза и двигаться в Единое экономическое пространство, что, по его мнению, открывает для Украины новые рынки сбыта.

Относительно вопросов взаимодействия разных политических партий в Украине В.ЯНУКОВИЧ сказал, что принципы отношений “мы определим после выборов”. А сегодня, сказал он, “у нас есть принципиальное решение политсовета партии, и мы запретили нашим однопартийцам иметь отношения с другими политическими силами».