Руководство СИЗО не пускает Рудьковского на операцию

Экс-министру Николаю Рудьковскому врачи назначили еще одну операцию. Но в СИЗО невзирая на предварительные гарантии руководства отказываются отпускать задержанного в медицинское учреждение. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Рудьковского.

К экс-министру, невзирая на его письменную просьбу о вызове врачей, медиков не пустили. Соответствующий акт составил адвокат Алексей Бонюк.

Адвокат экс-министра подал жалобу в прокуратуру города Киева и Государственный департамент исполнения наказаний. Теперь адвокаты пытаются вручить представителям СИЗО ходатайство о доставке Рудьковского в больницу под охраной, “однако они отказываются даже принять” документ, утверждают в пресс-службе.

В пресс-службе также сообщили что 15 февраля 2008 года по ходатайству адвоката Николая Рудьковского “прокуратура города Киева дала разрешение на пребывание Рудьковского в стационаре под охраной для проведения предоперационной подготовки в соответствии с рекомендациями врачей. Операция предварительно назначена на 17 февраля”.

По данным пресс-службы Рудьковского, “руководство СИЗО заверило, что утром 16 февраля, экс-министра доставят в медицинскую клинику, но нарушило все взятые на себя обязательства”.

Напомним, что в пятницу вечером на территории частной медицинской клиники “Борис” произошла драка между депутатами-регионалами и сотрудниками службы исполнения наказаний, которые привезли Рудьковского для медицинского осмотра и снятия послеоперационных швов.