Рудьковскому неоднократно говорили: «Рудя, доиграешься»?

А тот сознательно игнорировал следствие

Нардеп от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Кирилл Куликов в эфире Нардеп от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Кирилл Куликов в эфире телевизионного шоу “Дуэль” на ТРК Украина заявил, что считает дело экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского “ординарным уголовным делом”. В подтверждение своей позиции нардеп привел слова адвоката Татьяны Мунтян, которая также была адвокатом экс-министра внутренних дел Василия Цушко: “безусловно, если бы на месте господина Рудьковского был рядовой гражданин, обошлось бы без такого резонанса. Как юрист, могу сказать, что и задержание, и последующее содержание под стражей отвечает букве закона. Николай Рудьковский мог и в настоящее время вполне свободно находиться на свободе на подписке о невыезде”. «Очевидно, что экс-министр вполне сознательно игнорировал следствие и ознакомление с делом, - добавил Куликов. - Точно знаю, ему неоднократно говорили: «Рудя, доиграешься».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter