Милицейская драка в Ужгороде: версия официантов

В среду в ужгородском ресторане "Деца у нотаря" подрались именно сотрудники ГАИ и Беркута. И именно они спровоцировали драку, а не некий ранее судимый гражданин (который по версии ГАИ, якобы, напал на 20 сотрудников спецподразделения прямо в ресторане), сообщает Сегоднясо ссылкой на слова сотрудников ресторана "Деца у нотаря".

"Из-за чего началось, не знаем, но вы же знаете пьяных мужчин, им много не надо, слово за слово — толпа гаишников и беркутовцев вышла на улицу. И не ругаться, а махать руками", — рассказали изданию официанты.

Версию начальника Государственного Департамента ГАИ МВД Украины Сергея КОЛОМИЙЦА читайте тут

А с развитием событий в изложении ужгородского мэра Сергея Ратушняка можно ознакомиться тут