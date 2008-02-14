Тимошенко: для Семенюк честная приватизация - это ново, но придется

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает председателя Фонда государственного имущества Валентину СЕМЕНЮК снять все преграды для честной и прозрачной приватизации Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам после завершения совещания по вопросам подготовки агропромышленного комплекса к весенне-полевым работам, которое проходило в Украинском НИИ прогнозирования и испытания техники и технологий для сельхозпроизводства в Васильковском районе Киевской области.

«Мы требуем сегодня от Валентины СЕМЕНЮК, которая нечестным путем осталась в этой должности, срочно снять все преграды для честной и прозрачной приватизации. Я понимаю, что для нее честная и прозрачная приватизация – это новость, но ей придется работать как руководителю Фонда госимущества в тех условиях, которые определяет правительство», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также отметила, что замедление приватизации ОПЗ ставит под угрозу выполнение доходной части бюджета. «Сегодня Фонд госимущества останавливает честную прозрачную конкурентную приватизацию. Собственно, это является свидетельством того, что и руководство Фонда, и все, кто его поддерживает, хотят оставить теневую процедуру приватизации тех объектов, которые определены законами Украины и решениями правительства», - добавила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, преграды для приватизации ОПЗ создаются для того, чтобы «оставить предприятие для теневой приватизации».

Как сообщал УНИАН, 30 января Кабинет министров утвердил условия приватизации Одесского припортового завода. Стартовая цена 99,52% акций предприятия составила 3 млрд. грн. Оставшаяся часть акций (0,48%) уже продана на льготных условиях сотрудникам предприятия.

Завод будет продан вместе с цехом перегрузки аммиака на конкурсе с элементами аукциона. При этом аммиакопровод, который находится на балансе предприятия, но не входит в его уставный фонд, останется в государственной собственности.

14 февраля Фонд государственного имущества Украины отказался объявить конкурс по продаже 99,52% пакета акций Одесского припортового завода 14 февраля 2008 года, как планировалось ранее.

Согласно сообщению пресс-службы, председатель Фонда В.СЕМЕНЮК не утвердила протокол заседания конкурсной комиссии с объявлением условий конкурса по продаже акций ОПЗ.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.