Директор Центра «Синяк» отрицает связь с Балогой

Директор «Центра содействия развитию туризма «Синяк» Иван МАТОЛА утверждает, что глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА не имеет никакого отношения к указанному центру.

Об этом говорится в заявлении И.МАТОЛЫ о ситуации вокруг туристического комплекса в Мукачевском районе, переданном УНИАН.

И.МАТОЛА выразил возмущение по поводу вчерашнего распоряжения Кабинета Министров Украины об отмене решения предыдущего правительства относительно выделения земли под комплекс “Синяк”, а также по поводу того, что некоторые СМИ “без каких-либо оснований и доказательств приписывают базе отдыха «Синяк» какие-то тесные связи с В.БАЛОГОЙ”.

По словам И.МАТОЛЫ, когда он стал директором упомянутого центра, в планах были “предусмотрены в «Синяке» гостиницы, которые бы могли принять около 3000 отдыхающих, парковые и спортивно-туристические комплексы, горнолыжные подъемники, живописные пейзажи и границы с европейскими государствами стали бы привлекательными для многих тысяч туристов со всего мира”. Директор центра подчеркивает, что главная идея заключалась в том, что в «Синяке» люди могли бы не только отдыхать, но и лечиться. “Доказано, что целебная вода, которой здесь вдоволь, способствует выздоровлению людей с болезнями сердца, системы пищеварения и опорно-двигательного аппарата”, - добавляет он.

В своем заявлении И.МАТОЛА отмечает: “Я не ожидал, что в демократической стране прогрессивные и полезные для людей идеи могут наталкиваться на закулисные игры и инсинуации. Именно так выглядит вчерашнее распоряжение Кабмина Юлии ТИМОШЕНКО”.

И.МАТОЛА заявляет, что ради перспективы развития центра Мукачевский районный совет в свое время добился распоряжения Кабинета Министров Виктора ЯНУКОВИЧА о согласовании места расположения базы отдыха, и что владельцем центра “Синяк” является именно Мукачевский районный совет.

“Хочу сказать, что лично В.БАЛОГА имеет к здешнему туристическому комплексу такое же отношение, как и сама Ю.ТИМОШЕНКО... Разница в том, что В.БАЛОГА поддерживает перспективные идеи местной власти, за что ему очень благодарны жители района. При чем так же, как и В.ЯНУКОВИЧУ и его правительству”, - отмечает в своем заявлении И.МАТОЛА, добавляя при этом, что “Ю.ТИМОШЕНКО, которая при любой возможности декларирует необходимость увеличения полномочий для местных органов самоуправления, занимается тем, что вставляет этим органам палки в колеса”.

В конце своего заявления И.МАТОЛА выступает “категорически против всяческих нечистоплотных фантазий и провокаций как средств массовой информации, так и некоторых высокопоставленных должностных лиц, которые ради каких-то своих личных интересов делают все для того, чтобы создать негативное общественное мнение о районе”.

При этом директор центра “Синяк” заявляет, что “в таких условиях мы будем действовать четко и последовательно, мы готовы отстаивать свою позицию в суде – так, как это принято в демократических государствах”.

Справка УНИАН. Вчера, 13 февраля, “Украинская правда” со ссылкой на министра Кабинета Министров Петра КРУПКО сообщила, что Кабмин отменил постановление правительства В.ЯНУКОВИЧА, по которому 350 гектаров земель на Закарпатье передавались Центру развития туризма "Синяк".