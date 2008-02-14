Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО перенесла свою рабочую поездку в Харьков, которая планировалась на 15 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня в ходе совещания по вопросам подготовки агропромышленного комплекса к весенне-полевым работам, которое проходило в украинском НИИ прогнозирования и испытания техники и технологий для сельхозпроизводства им. Погорелого в Васильковском районе Киевской области.

«Поездка в Харьков перенесена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, не уточняя причин такого решения.