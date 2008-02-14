У Балоги говорят, что Украина тянет с расчетами за газ

Украина на сегодняшний день еще не начала рассчитываться за природный газ, полученный из России в ноябре-декабре 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

Он подчеркнул, что еще не решен ряд технических вопросов по проведению расчетов, и на вечер вчерашнего дня средства от «УкрГаз-Энерго» для оплаты счетов НАК «Нафтогаз Украины» не получала.

«Расчеты должны начаться сегодня, но есть технические вопросы по расчетам. Я думаю, что в ходе переговоров в Москве будет найдена формула, как это сделать», - отметил А.ЧАЛЫЙ.

Как сообщалось, в Москве проходят переговоры относительно расчетов за газ, потребленный Украиной в конце 2007 года. В частности, определяется сумма долга и формула его возвращения.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что расчеты могут начаться 14 февраля.

Сегодня, 14 февраля, в пресс-службе Президента Украины сообщили, что НАК «Нафтогаз Украины» погасил более 500 млн. грн. долга за полученный газ от «УкрГаз-Энерго». Это задолженность, которая документально подтверждена по состоянию на 1 ноября 2007 года.

Президенты Украины и России 12 февраля договорились, что Украина, начиная с 14 февраля, начнет гасить «газовые» долги за ноябрь-декабрь 2007 года.

Как ранее заявлял «Газпром», задолженность Украины за поставленный российский газ с 1 января 2008 г. приближается к 500 млн. долл., а общий просроченный долг за снабжение газа достиг 1,5 млрд. долл.