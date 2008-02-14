Путин недоволен, что Ющенко, Тимошенко и Яценюк ”взяли и подписали бумажечку”…

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в четверг, 14 февраля еще раз подтвердил, что Россия может перенацелить свои ракеты на территорию Украины в случае, если Кремль сочтет, что некоторые объекты на украинской территории угрожают безопасности РФ. «…я считаю, что я обязан сегодня об этом сказать прямо и честно, чтобы потом не переваливать с больной головы на здоровую», - к этому Путин добавил, что не хотел бы такого развития событий, «но мы честно и ясно говорим о том, где мы видим проблему. Вот и все».

Проблема, по мнению российского президента, заключается в том, что «в руководстве Украины взяли и подписали бумажечку», несмотря на то, что по сведениям Путина, «подавляющее большинство граждан Украины против вступление в НАТО».

«Но если это (присоединение к ПДЧ – ред.) делается в таком явочном режиме, то в таком же явочном режиме, никого не спрашивая, могут быть поставлены и базы и четвертый или пятый позиционный район ПРО... А нам-то что делать?», - спросил Путин. «Вот тогда мы вынуждены будем перенацеливать ракеты на объекты, которые, как мы считаем, угрожают нашей национальной безопасности», - резюмировал российский президент. «Не мы же их создаем! Мы просим этого не делать, нас никто не слушает. И мы заранее предупреждаем - Вы сделаете этот шаг, а мы вынуждены будем ответить вот так».