У Литвина заявляют, что инициатива Ющенко угрожает демократии

Народная партия выступает категорически против повышения избирательного барьера.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявленим партии.

По убеждению авторов документа, “повышение избирательного барьера - это ограничение демократии, это игнорирование реального волеизъявления миллионов людей”.

Как подчеркивают в Народной партии, настоящими целями инициаторов повышения барьера является “расчистить для себя политическое пространство, законсервировав у власти кланово-олигархических монстров вопреки воле избирателей и вытолкнув из реального политического процесса силы, способные оппонировать и предлагать”.

Также авторы заявления считают, что инициаторы повышения проходного барьера намерены “путем примитивной технологии лишить граждан Украины реального выбора, заставить их избирать не лучшее, а меньшее из двух зол”. Как отмечают в Народной партии, “этот путь - существенное искривление волеизъявления избирателей. Увеличение барьера - принуждение к отказу от собственных взглядов и убеждений”.

Народная партия уверена, что демократия – это власть большинства, а не диктатура, поэтому для ограждения от авторитаризма всегда должны учитываться права меньшинства. “К тому же, это меньшинство уже сегодня составляет от четверти до трети граждан, чьи голоса используются теми силами, за которые эти граждане не хотели голосовать на выборах. И вместо того, чтобы оптимизировать избирательную систему, увеличение барьера приведет к росту количества граждан, чей выбор не учитывается”, - подчеркивается в заявлении.

Также в Народной партии отмечают, что кроме угрозы демократии, увеличения барьера имеет еще одну угрозу - антигосударственную. “Те политические силы, которые поддерживают это, предпочитают видеть только ближайшую перспективу - создание комфортной для них двухпартийной системы, которая стимулируется внешними силами. Но при этом их не волнует, что в условиях электорального раскола Украины именно двухпартийная система - путь к расколу страны”, говорится в заявлении.

По словам авторов документа, “увеличение барьера - это уменьшение влияния людей на формирование власти. Исходя же из логики инициаторов увеличения барьера, следующим шагом должен быть отказ от выборов и парламентаризма”.

Народная партия требует “остановить процессы отчуждения народа от власти и попустительства внешним силам”.

Также авторы заявления настаивают на необходимости возвращения к выборам по мажоритарной системе с усилением права избирателей на отзыв депутатов. “Стране нужно именно такое изменение избирательной системы, а не манипуляции, которые не имеют ничего общего с демократией и интересами людей”, - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, по данным газеты «Коммерсант-Украина», в проекте Послания Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины предлагается ряд нововведений в сфере внутренней политики, в частности, резкое повышение проходного барьера на парламентских выборах для блоков политических партий.

"Целесообразно оставить барьер 3% для политических партий и поднять до 5% барьер для избирательных блоков, которые состоят не более чем из трех партий, с последующим увеличением барьера на 1% за каждую последующую партию в блоке", - цитирует издание проект послания.