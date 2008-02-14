Нунсовцы сделали замечание Яценюку

Народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что парламент может собраться на пленарное заседание не раньше вторника, 19 февраля.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«Сессия имеет шансы открыться только во вторник», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

По его словам, члены НУ-НС говорили Арсению ЯЦЕНЮКУ, что он, как председатель ВР, «должен был непосредственно исполнять свои обязанности, то есть каждое утро в 10 часов он должен хотя бы попытаться зайти в сессионный зал и делать попытку открыть сессионное заседание».

«А такое поведение делает ситуацию непонятной», - добавил он.

Т.СТЕЦЬКИВ заметил, что «ни сегодня, ни завтра сессии не будет, и встреча с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО также под вопросом, поскольку оппозиция не отказывается от своих требований относительно отзыва подписи, референдума в этом году».

Он отметил, что при такой ситуации «отпадает и смысл во встрече (руководителей парламентских фракций - УНИАНА) с Президентом, поскольку стороны в очередной раз повторят свои ошибки».

Т.СТЕЦЬКИВ считает, что до вторника Партия регионов должна четко и ясно осмыслить свое поведение и «или продолжать эту деструктивную деятельность и продолжать закапывать себя дальше политически, электорально, или соглашаться на компромисс».

По его мнению, коалиция может пойти только на компромисс относительно принятия постановления, в котором предусматривается проведение референдума непосредственно перед вступлением Украины в НАТО. По его словам, других компромиссов быть не может.

Т.СТЕЦЬКИВ не исключает, что в нынешнем блокировании работы ВР «есть элементы игры». «Есть определенные фигуры достаточно высокого масштаба, которые все-таки пробуют играть закулисную игру, направленную на развал демократической коалиции», - заметил он.

В то же время депутат добавил, что в данной ситуации речь идет не о первом лице, то есть не о Президенте Украины непосредственно. Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что эта игра не может иметь никаких последствий, поскольку коалиция проявит достаточно выдержки, «чтобы не дать себя расшатать изнутри».

Он отметил, что создание широкой коалиции невозможно. «У них ни при каких обстоятельствах не набирается вариант на широкую коалицию», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ, прибавив, что «это бесперспективная игра». По его словам, правительство имеет достаточно рычагов для работы и минимум 2-4 месяца может работать в таком режиме.

Депутат убежден, что с каждым днем в Партии регионов будет «нарастать критическая масса умеренной части депутатов, которые будут искать компромисс для того, чтобы выйти из этой блокировки (парламента)».

Как сообщал УНИАН, сегодня пленарное заседание ВР не началось из-за блокирования трибуны и президиума ВР представителями Партии регионов.