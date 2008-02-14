Яценюк перенес встречу из-за регионалов

Перенесена запланированная на 13.00 встреча председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА с членами Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, встреча перенесена в связи с продолжением политических консультаций лидеров депутатских фракций.

О времени встречи сообщат дополнительно.