НУ–НС настаивает на скорейшей ликвидации Тендерной палаты

Фракция «Наша Украина – Народная Самооборона» настаивает на скорейшей ликвидации Тендерной палаты. Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении фракции НУ-НС.

Как отмечается в документе, «Наша Украина – Народная Самооборона» обеспокоена попытками сохранить коррупционную и угрожающую обществу систему государственных закупок. Изменения, внесенные в 2005-2007 годах в Закон «О государственных закупках», создали огромные проблемы для миллионов украинцев.

“Под прикрытием необходимости общественного контроля - псевдо-общественная структура – Тендерная палата - создала тромб в системе государственных закупок и уничтожила реальную конкуренцию в этой системе. Через Тендерную палату легко проходят сомнительные схемы, но практически невозможно организовать честные тендеры, - идет речь в заявлении фракции НУ-НС. - Например, чтобы отремонтировать крышу районной больницы, нужно, чтобы, минимум, три предприятия согласились заплатить по 12 тысяч гривен за право участия в тендере. В результате, стоимость работ увеличивается вдвое. Без необходимых лекарств остались льготники-чернобыльцы, потому что не удается провести честный тендер. Школы и детсады невозможно обеспечить детским питанием. Подобных примеров – тысячи”.

В первую очередь, отмечается в документе, страдают малые закупки, к которым нет интереса у большого бизнеса, способного платить огромные дополнительные расходы и взятки. Малые и средние предприниматели потеряли возможность принимать участие в обеспечении потребностей местных громад в жизненно необходимых услугах и товарах. Коллапс в сфере малых госзакупок вылился в ухудшение качества медицинского обеспечения, условий пребывания в школах и детсадах и другие проблемы, которые задевают миллионы людей.

«Наша Украина – Народная самооборона» считает, что решение этого вопроса должно быть скорым и кардинальным. Именно поэтому парламентская фракция НУ-НС 12 февраля не дала ни одного голоса за законопроект, “главной целью которого является ценой незначительных изменений сохранить существующую коррупционную и разрушительную для страны систему государственных закупок”.

Как идет речь в заявлении, «Наша Украина – Народная Самооборона» настаивает на скорейшей ликвидации Тендерной палаты. Для этого необходимо безотлагательно упразднить все изменения, внесенные на протяжении 2005-2007 годов в Закон Украины «О государственных закупках». “Тем самым мы прекратим узаконенный рэкет со стороны Тендерной палаты, а тендеры и информацию о них сделаем прозрачными и доступными”, - отмечают в НУ-НС.

“Мы считаем, что именно такую позицию должны занять все политические силы, которые считают себя демократическим и выступают за наведение порядка в Украине. Мы также предостерегаем наших коллег по коалиции из Блока Юлии Тимошенко от последующих голосований совместно с регионалами и коммунистами за законопроекты, которые наносят прямой вред всей стране. Убеждены, что нашу позицию поддержат органы местного самоуправления, весь честный бизнес и все общество, которое продолжает страдать от последствий деятельности Тендерной палаты”, - говорится в заявлении НУ-НС, подписанном председателем фракции Вячеславом КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 января за принятие в первом чтении изменений к закону о госзакупках проголосовали 282 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале. “За” проголосовали 120 депутатов из фракции Партии регионов, 135 – из БЮТ и 27 – из КПУ. Не голосовали в полном составе фракции «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Литвина.