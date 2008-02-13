Томенко сказал, при каком условии Ющенко подпишет закон о госзакупках

Народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО (фракция БЮТ) направит ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Закон Украины „О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства” предложения по ликвидации Тендерной палаты Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Он убежден, что „этот закон может быть принят в целом и подписан Президентом только при условии, когда будет ликвидирована Тендерная палата как искусственный институт, деятельность которого создает условия для коррупции во время осуществления государственных закупок”.

“Только при таких условиях возможно разблокирование нынешнего тендерного „беспредела”, который существует на местном уровне, когда в регионах сотни школ не могут своевременно получить питание для детей, а больницы не обеспечиваются лекарствами, необходимым оборудованием и т.п.”, - считает народный депутат.

Н.ТОМЕНКО отметил, что вчера во время рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Закон Украины „О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства” в первом чтении он предлагал Верховной Раде учесть его предложение. “К сожалению, оно не было поддержано”, - отметил депутат. Поэтому он не голосовал за этот законопроект и надеется, что его предложение о ликвидации Тендерной палаты Украины будет учтено во время обсуждения и принятия соответствующего закона во втором чтении.

Как сообщал УНИАН, “за” принятие в первом чтении изменений в закон о госзакупках проголосовали 282 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале. За проголосовали 120 депутатов из фракции Партии регионов, 135 – из БЮТ и 27 – из КПУ. Не голосовали в полном составе фракции «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Литвина.