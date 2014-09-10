Украина начала строить оборонительную стену на российской границе

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.

«По поручению президента Украины Петра Порошенко начато выполнение первоочередных работ по фортификационному оборудованию и установке систем инженерного заграждения на определенных рубежах», - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре АТО отметили, что «запланировано создать два оборонных рубежа, основным назначением является недопущение проникновения на территорию Украины противника».

Читайте такжеНа границе с РФ появятся световые полосы и рвы, системы наблюдения и сигнализации (схема)«Основной объем работ составляет около полутора тысяч километров траншей и ходов сообщения, более восьми тысяч окопов для техники, более четырех тысяч блиндажей и создание 60-километрового невзрывного заграждения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Кабинет министров Украины утвердил предложенный Государственной пограничной службой Украины проект обустройства российско-украинской границы под названием "Стена".