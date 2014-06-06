СМИ: Оккупационные власти Крыма заговорили об очередном росте цен

Оккупационные власти Крыма прогнозируют дальнейший рост цен на полуострове, передает Крым.Реалии.

Как сообщил в эфире «Транс-эм-Радио» первый «вице-премьер» Крыма Рустам Темиргалиев, ожидается «небольшое вынужденное повышение цен». При этом он призвал не путать это со спекуляцией.

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«Я думаю, мы сейчас очень жестко будем реагировать на все спекулятивные повышения цен. Если цена поднялась на 10, максимум 15 процентов, то мы это принимаем. При этом рост цен будет гораздо медленнее, чем рост заработных плат и пенсий», — заявил Темиргалиев.

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Рост цен в Крыму начался после вхождения полуострова в состав Российской Федерации по итогам нелегитимного референдума. Очередной скачок цен произошел после перехода на рублевые расчеты и окончательных отказ от украинской гривни.

Так, по данным «Совмина», наценка на лекарства в аптеках достигла 22%. Недавно почти во всех городах аннексированного полуострова подняли цены на проезд. Ценовая ситуация на полуострове наряду с дефицитом, вызывает серьезное недовольство среди населения.