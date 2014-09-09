Путин признал себя стороной конфликта - советник Президента

Об этом в эфире "Свободы слова" заявил советник Президента Украины Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины уже несколько дней имеет возможность разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. В первую очередь, это означает, что наконец-то Путин признал себя стороной конфликта", - сказал Луценко.

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Советник президента уверен, что сейчас украинская армия может взять Донецк и Луганск, но для этого нужно будет положить тысячи жизней.

"К счастью, с момента объявления перемирия больших жертв нет. Нашим военным предоставлен приказ отвечать, если будут стрелять по нам. Но в основном режим прекращения огня сохраняется", - отметил Луценко.