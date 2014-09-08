Фукуяма: Путин переступил черту, откуда он мог бы легко выйти

Такое мнение высказал американский политолог Фрэнсис Фукуяма в интервью грузинской службе Радио Свобода, которое цитирует Крым.Реалии.

"Президент России Владимир Путин ведет очень двуличную игру, сохраняя вмешательство на достаточно низком уровне, чтобы не привлекать большого внимания и реакции общества на Западе, и ему это довольно успешно удается. Я думаю, что он не хочет проиграть, но и нам необходимо иметь в виду, что это может измениться очень быстро и в том смысле, что он уже переступил черту, откуда бы он смог легко выйти", - считает политолог.

Читайте такжеФукуяма рассказал, чем Путин отличается от Гитлера По его мнению, Путин может пойти "гораздо дальше".

"Сейчас люди думают: «Проблема будет только в Восточной Украине и в защите, скажем, коридора к Крыму». Он может пойти гораздо дальше этого. Он сделал такое заявление, как кажется, Баррозу о том, что может захватить Киев в течение двух недель, и я думаю, что никто всерьез не рассматривает такой сценарий. Я думаю, что нам нельзя сбрасывать со счетов и это", - заявил Фукуяма.