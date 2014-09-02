Чешская оппозиция требует от премьера объяснений, почему он против усиления санкций в отношении России

03:35, 02 сентября 2014
Мир
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Оппозиция Чехии потребовала провести экстренное заседание парламента в связи с заявлением премьер-министра Богуслава Соботки о том, что его страна не поддерживает введение нового витка санкций в отношении России.

REUTERS

Партии TOP 09 и гражданские демократы считают, что позиция Соботки является неприемлемой и вредит Чехии, сообщает Радио Прага.

Требование о созыве внеочередного заседания парламентариев Соботка приветствует: «Я с нетерпением жду дебатов с представителями правой оппозиции. В отличие от партий ГДП и TOP 09, я, однако, вовсе не жду с нетерпением эскалации санкционного режима и ответных мер, которые, конечно, не преминут принять». 

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Дебаты, подчеркивает глава чешского правительства, должны быть также о том, сколь эффективными оказались до сих пор принимаемые Западом меры и до какой степени они повлияли на действия российской стороны на востоке Украины.

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