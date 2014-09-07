Луценко: Современное оружие Украине будут поставлять 5 стран НАТО

На саммите НАТО была достигнута договоренность о поставках в Украину современного вооружения и военных советников.

Об этом в своем Facebook заявил советник президента Украины, лидер партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко.

"На саммите НАТО была достигнута договоренность о западных военных советниках и поставки современного оружия из США, Франции, Италии, Польши, Норвегии", - написал Луценко.

"АТО обнаружила среди офицеров, добровольцев и волонтеров новых командиров и организаторов в войсках. Это дает возможность не только для строительства армии нового образца, но и реального, немитингового присоединения к НАТО", - подчеркнул Луценко.

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Как сообщал УНИАН, президент Порошенко в интервью телепрограмме ВВС HARDtalk заявил, что высокоточное вооружение Украине необходимо не для войны, а для защиты.

"Вы должны понять, что это делается не для того, чтобы мы могли победить в этой конкретной войне. А для того, чтобы мы могли создать у себя европейскую систему безопасности", - пояснил Порошенко.

Вместе с тем, глава государства уклонился от ответа на вопрос относительно конкретных стран, с которыми ему удалось достичь соглашения о поставках упомянутого вооружения.