Обама пока не видит необходимости в поставках оружия для Украины
Соединенные Штаты Америки пока не видят необходимости в поставках оружия для Украины, но ситуация может измениться в случае откровенной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление президента США Барака Обамы, которое он сделал 6 августа на саммите в Африке.
"Мы осознаем, что российская армия значительно больше, чем украинская. Поэтому вопрос заключается не в том, имеет ли украинская армия некоторое дополнительное оружие", - сказал он.
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"Если сейчас начнется агрессия России, это, очевидно, поставит новые вопросы. Пока еще мы не на этом этапе", - отметил Обама.
По словам президента США, украинская армия до последнего времени преобладала по численности и вооружению по сравнению с боевиками, с которыми она с апреля воюет на Донбассе.
Обама добавил, что США продолжают работать с украинской властью изо дня в день и неделя за неделей, чтобы определить, что Украине требуется для защиты от сепаратистов, поддерживаемых Россией.
Как сообщал УНИАН, 6 августа НАТО сообщило о возможности введение российских войск в Украину под предлогом "миротворческой и гуманитарной миссии", и назвало эту ситуацию "угрожающей".
О почти удвоении количества российских войск на восточной границе в начале недели написала американская New York Times, а о "большей, чем несколько дней тому назад" угрозе российской агрессии против Украины заявил глава правительства Польши Дональд Туск.