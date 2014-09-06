Порошенко назначил Шандру председателем Киевской ОГА

Президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Шандру председателем Киевской областной государственной администрации (ОГА).

Соответствующий указ обнародован на сайте президента. "Назначить Шандру Владимира Николаевича председателем Киевской областной государственной администрации", - говорится в указе. Читайте такжеТурчинов сменил еще шестерых губернаторов Владимир Шандра был назначен председателем Киевской ОГА еще 2 марта, когда исполнял обязанности президента Украины Александр Турчинов. Своим указом предшественника Владимира Шандры Анатолия Присяжнюка Александр Турчинов уволил в тот же день.

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