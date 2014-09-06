Порошенко назначил Шандру председателем Киевской ОГА
18:49, 06 сентября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Шандру председателем Киевской областной государственной администрации (ОГА).
Назначен глава Киевской ОГА / Фото УНИАН
Соответствующий указ обнародован на сайте президента. "Назначить Шандру Владимира Николаевича председателем Киевской областной государственной администрации", - говорится в указе.
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Владимир Шандра был назначен председателем Киевской ОГА еще 2 марта, когда исполнял обязанности президента Украины Александр Турчинов. Своим указом предшественника Владимира Шандры Анатолия Присяжнюка Александр Турчинов уволил в тот же день.
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