Филарет: в Путина вошел сатана

Об этом говорится в заявлении Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета, опубликованном на официальном сайте УПЦ КП.

«С большим сожалением должен ныне сказать гласно, что среди правителей мира сего, по факту крещения относящихся к Православной Церкви, явился настоящий новый Каин – не по имени, но по делам. Дела эти свидетельствуют, что упоминаемый правитель, как и первый в истории братоубийца Каин, подпал под действие сатаны», - заявил Филарет.

Филарет обвинил Путина в двух больших грехах - убийстве и лжи, а также подчеркнул, что "начальником и вдохновителем обоих является дьявол".

«Именно по его воле средства массовой информации возглавляемой им страны днем и ночью на многих языках мира распространяют циничную ложь об Украине, сеют вражду против украинского народа, против нашего стремления быть независимыми и строить собственное суверенное государство, провоцируют кровопролитие и убийства в Донбассе.

Сам он говорит откровенную и явную ложь: организуя и посылая в нашу страну убийц-наемников – говорит о «внутреннем конфликте», к которому он якобы не причастен; направляя в Украину подчиненные ему войска – везде публично заявляет, что этих войск нет. В то время, когда в Украине погибших воинов, защитников Отечества, хоронят как героев – погибших на Донбассе воинов его страны хоронят тайно, тщательно скрывая правду об обстоятельствах их смерти.

Этот правитель цинично врет, говоря, что возглавляемая им страна не является стороной конфликта в Украине – хотя именно он сделал все для того, чтобы разжечь этот конфликт и поддерживать его», - отмечает Филарет.

По мнению главы УПЦ КП, именно на российском президенте лежит "наибольшая вина" за гибель людей на востоке Украины.

«В его воле и власти – немедленно остановить смерти и кровопролития, но он ради гордыни своей продолжает умножать зло. Он называет себя братом для украинского народа, но на самом деле он по делам своим истинно стал новым Каином, проливая братскую кровь и ложью опутывая весь мир», - утверждает Филарет.

По словам Филарета, уже много раз звучали публично призывы к Путину и его приспешникам – одуматься, прекратить сеяние зла и смерти, раскаяться.

«Но кажется, что он остается глухим к этим призывам и только умножает зло, потому что в него, как в Иуду Искариота, вошел сатана», - заявил владыка.